Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası dün İskoçya’nın Glasgow kentinde başladı.

Turnuvanın gündüz seansında 4 sporcumuz elemeleri geçmek için mücadele etti.

Yüksek atlamada, 2018’de 2.30’luk atlayışıyla 16 yıllık Türkiye rekorunu kıran ve en son Balkan Şampiyonası’nda 2.26’yla gümüş madalya kazanan Alperen Acet bu kez 2.25’e takıldı. 3 hakkında da bu dereceyi geçemeyen 20 yaşınındaki atletimiz 2.21’le finallere kalamadı.

400m’de Yavuz Can, 3 bin metrede Ramazan Özdemir ve gülle atmada da Osman Can Özdeveci elemeleri geçemeyen diğer isimlerdi.

Akşam seansında ise Emel Dereli (Gülle), Özlem Kaya (1500m), Salih Teksöz (800m), Can Özüpek, Necati Er (3 Adım) mücadele etti.