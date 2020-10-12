Alper Yılmaz: Shane Larkin 30 Ekim'de sahada olacak
Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, yıldız oyuncu Shane Larkin'in 30 Ekim'de oynanacak Olympiakos maçında sahada olacağını açıkladı. Alper Yılmaz, takımın son hali hakkında da açıklamalarda bulundu
Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, beIN SPORTS'un konuğu oldu. Alper Yılmaz, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Anadolu Efes olarak zorlu dönemde sponsorlarının desteğini kaybetmemenin kaybetmediklerinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Alper Yılmaz, Euroleague'de finale çıkarak neler yapabileceklerini gösterdiklerini ve yeni sezona 'tamamlanmamış bir hikayemiz var' mottosuyla başladıklarını söyledi.
Alper Yılmaz, takımın iki yıldızı Larkin ve Micic'in Anadolu Efes'ten kalmaktan mutlu olduklarını ve sakatlığı bulunan Shane Larkin'in 30 Ekim'de oynanacak Olympiakos maçında sahada olacağını söyledi.