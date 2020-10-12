Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz, beIN SPORTS'un konuğu oldu. Alper Yılmaz, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes olarak zorlu dönemde sponsorlarının desteğini kaybetmemenin kaybetmediklerinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Alper Yılmaz, Euroleague'de finale çıkarak neler yapabileceklerini gösterdiklerini ve yeni sezona 'tamamlanmamış bir hikayemiz var' mottosuyla başladıklarını söyledi.

Alper Yılmaz, takımın iki yıldızı Larkin ve Micic'in Anadolu Efes'ten kalmaktan mutlu olduklarını ve sakatlığı bulunan Shane Larkin'in 30 Ekim'de oynanacak Olympiakos maçında sahada olacağını söyledi.