Alper Yılmaz, Euroleague'de üst üste ikinci kez yılın yöneticisi seçildi
Türk basketbolunu her alanda başarıyla temsil eden Anadolu Efes Spor Kulübü, üst üste ikinci kez Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonluğu ve 2022 Devotion Pazarlama Altın Ödülü’nün ardından efsane EuroLeague Başkanı Gianluigi Porelli adına verilen “Gianluigi Porelli Yılın Yöneticisi” ödülünü de müzesine götürdü. Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, üst üste ikinci kez bu ödüle layık görüldü.
Avrupa’nın bir numaralı basketbol turnuvası olan Turkish Airlines EuroLeague’i üst üste ikinci kez şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, yeni bir ödül daha kazandı.
Her yıl yapılan ve kulüp yönetiminin tüm yönlerinde mükemmellik taahhüdünü en iyi şekilde örnekleyen kişi ve kulübe verilen “Gianluigi Porelli Yılın Yöneticisi” ödülünün sahibi, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz oldu.
2005 yılından beri her yıl verilen ve Gomelskiy Yılın Coach’u ödülü ile birlikte EuroLeague’in en prestijli iki ödülünden biri olarak görülen “Gianluigi Porelli Yılın Yöneticisi” ödülü daha önce 2013 yılında da Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan’a verilmişti.