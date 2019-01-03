Alper Uludağ: Düştüysek birlikte çıkacağız dedim

Hazırlık kampının ilk bölümünde yaşanan moral bozukluklarının sezon öncesinde tamamen yerini şampiyonluk hedefine bıraktığını söyleyen başarılı sol bek, “Tekrar çıkıp aynı hatalara düşmemek için çok çalışmalıyız. Şampiyonluk hedefimizi, inancımızı herkese kabul ettirdik artık” dedi.

Gençlerbirliği’nde mutlu olduğunu da söyleyen Alper, “Büyük bir kulüp ve güzel bir şehirdeyim. Burada güzel bir aile yapısı var. Futbolcu, personel, teknik ekip, yönetim… Bunların hepsi başarı için, mutluluk için önemli etkenler. Kısa süreli izinlerimiz oluyor, onlarda da ailemle Ankara’da güzel vakit geçirmeyi tercih ediyorum”dedi.

Almanya’da profesyonel olduğu Aachen’da Gençlerbirliği’nin eski futbolcusu Thomas Zdebel ile birlikte oynadığını söyleyen Alper, “Thomas hep buradaki güzel günlerini anlatırdı. Ben de Gençlerbirliği’nin UEFA Kupası maçlarını falan biliyordum. O dönem çok önemli yıldızlar vardı burada. Ahmed Hassan, Daems gibi isimleri izlerdim. Bir sempati oluşmuştu, işte şimdi de buradayım. Nasip işte.”diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Taraftarlar kurduğu bağ için mutlu olduğunu söyleyen Alper Uludağ, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Çok güzel, eğlenceli ve temiz bir tribünümüz var. Onlarla kurduğum bağ beni çok mutlu ediyor. Burada sevildiğimi ve saygı gördüğümü hissediyorum. Bazen çok iyi maçlar oynuyorsun, bazen kötü; futbol bu. Ama elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığımdan hiç şüphe etmesinler. Onlardan bir de küçük ricam var; küçük çocukları getirmeye başlasınlar, çocuklarını getirsinler tribüne. Burada olduğum için değil samimi düşüncelerim olduğu için söylüyorum; hakikaten özel bir kulübe sahibiz. Bizim tribünlerimiz de eğlenceli ve güzel. Gençlerbirliği sevgisi ile büyüsün çocuklar burada.



