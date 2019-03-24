Alper Potuk’a Ozan Tufan taktiği

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Alper Potuk'un, Ozan Tufan gibi kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

24 Mart 2019, Pazar 09:10
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Alper Potuk’a Ozan Tufan taktiği

Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Alper Potuk konusunda, teknik heyet Ozan Tufan taktiğini uygulayacak. Fenerbahçe forması ile sürekli kan kaybeden ve 12. Adam’la mesafeyi açan Alper’in sezon sonunda bir Süper Lig takımına kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Gideceği takımdaki performansı ise onun bir anlamda geri dönüş bileti olacak. Bursaspor’dan büyük umutla transfer edilen Ozan Tufan da Alper’le aynı kaderi paylaşmış ve devrede Alanyaspor’a transfer olmuştu.

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