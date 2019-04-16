Ersun Yanal’ın en kritik anlarda Moses’ın sorun yaşaması sebebiyle Ayew yerine derbi maçta şans verdiği tecrübeli futbolcu net fırsatı değerlendiremedi ve takımını galibiyetten etti. Alper’in son dönemdeki performansı ve derbide kaçırdığı net fırsat sebebiyle tepkiler yükselse de teknik direktör Ersun Yanal, öğrencisine güveniyor.

Fenerbahçe’den önce Alper ile Eskişehirspor’da çalışan ve oyuncusunun potansiyelini bilen Yanal, her şeye rağmen vazgeçmeyecek.

Alper Potuk ile yaptığı özel toplantılarda da deneyimli çalıştırıcı bu konuya vurgu yaptı. Öte yandan maçın bitiş düdüğünün ardından 28 yaşındaki futbolcu büyük üzüntü yaşadı. Kaçırdığı gol nedeniyle yıkılan yıldız ismi takım arkadaşları teselli etti.

(Milliyet)