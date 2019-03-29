Alper Potuk yeni imajı ile dikkat çekti

Fenerbahçe'nin Eskişehirspor ile oynadığı ve 4-0 kazandığı maçta 90 dakika sahada kalan Alper Potuk yeni imajı ile dikkat çekti.

29 Mart 2019, Cuma 10:46 Son Güncelleme:
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Alper Potuk yeni imajı ile dikkat çekti

Fenerbahçe, lige verilen arada Eskişehirspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Can Bartu Tesislerimizde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazanırken Alper Potuk 90 dakika sahada kaldı. 

Saçlarının bir bölümüne beyaza boyatan ve yeni imajıyla dikkat çeken Alper Potuk performansı ile teknik direktör Ersun Yanal'ın beğenisini kazandı.

27 yaşındaki futbolcu Jailson ve İsmail Köybaşı ile birlikte 90 dakika sahada kalan 3 isimden biri oldu.

Bu sezon 13 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Alper'in sezonun geriye kalan bölümünde daha çok şans bulması bekleniyor.

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