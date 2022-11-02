Alper Potuk: 'Biz herkesten daha çok kazanmayı istiyoruz'

Çaykur Rizespor , Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında karşılaşacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı futbolcu Alper Potuk, "İlk 10 haftalık fikstür kolay bir fikstür değildi. Üst üste deplasmanlarımızla direk olarak rakiplerimizle oynadık. Ben kötü geçtiğini düşünmüyorum. Gümbür gümbür oynadığımız söylenemez ama oynadığımız bütün maçlarda kazanabileceğimiz oyun oynadık. Sadece kazanamadık. Bazen VAR’a takıldık, bazen hakem hatalarına, bazen kendi hatalarımıza takıldık. Bir türlü kazanamadık ama ben çok kötü geçtiğini düşünmüyorum. Zorlu süreci atlattığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda seri galibiyetler geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki 4 maç dörtte dört yapabiliriz"

Erzurumspor maçında kazanacaklarını söyleyen Potuk, "Biz herkesten daha çok kazanmayı istiyoruz. O yüzden sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bazen istediğimiz gibi olmuyor. Erzurumspor iyi bir takım ama biz kendi sahamızda kazanacağımızı düşünüyorum. Hatta Erzurumspor maçı değil, önümüzdeki dört maç dörtte dört yapabiliriz. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider" ifadelerini kullandı.

"İç sahamızda az puan toplamanın bir bahanesi olamaz"

Antrenman ve stat zeminin kötü olduğunu ifade eden Potuk, "Geldiğimizde antrenman sahamız ve stat zemini çok kötüydü. Ne istediğimiz antrenmanları yapabildik ne de sahamızda oynadığımız maçlar istediğimiz gibi olmadı. Bu hafta yeni sahaya girdik. Tabi bu bir bahane değil. İç sahamızda az puan toplamanın bir bahanesi olamaz" dedi.

İHA