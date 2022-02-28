Fenerbahçe Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen'in istifa ettiği açıkladı. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alper Pirşen, görevinden istifa etmiştir. Sayın Alper Pirşen’e kulübümüz adına ortaya koyduğu emek ve katkıları için teşekkür ederiz.'' ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz günlerde Serhat Pekmezci ve Galatasaray 'ın yaptığı 'Karanlık gece' paylaşımına verilen yanıt ile ilgili yaptığı açıklamalarda gündem olan Pirşen'in kim olduğu da arama motorlarında araştırılmaya başladı. Alper Pirşen kimdir, ne iş yapıyor? Alper Pirşen kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları haberimizde.

Alper Pirşen kimdir, ne iş yapıyor? Alper Pirşen kaç yaşında ve nereli?

Alper Pirşen, 6 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimini Berlin Freie Üniversitesi’nde yaptı. Mercator Bursu ile onurlandırılığı Ruhr Universitaet Bochum'dan, hukuk dalında akademik veya araştırmacı unvanı da olan LL.M ünvanı aldı. Daha önce TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda hakem olan Pirşen, 2011 - 2015 yıllarında ise İstanbulspor Kulübü Derneği'nde Yöneticilik görevini üstlendi. İngilizce ve Almanca bilen Alper Pirşen evlidir.

Alper Pirşen'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların bazıları şu şekilde:

"Serhat Pekmezci'yi gönderme kararının arkasındayım"

Alper Pirşen, Serhat Pekmezci'yi yollama kararının kendisine ait olduğunu söyledi. Kararının arkasında olduğunu belirten Pirşen şöyle konuştu: "Serhat'la ana scouting felsefesinde anlaşamadık. Biz İstanbul ve Marmara dışından çok oyuncu getirmek istemiyorduk, o 11-12 yaşındaki çocukları doldurmak istedi. 15 yaşından önce İstanbul'a yatılı oyuncu almak istemiyorduk. Buna uyum sağlamadı. Çok ciddi maliyet yaratıyorlardı. 60'a yakın transfer yapmalarına rağmen her yaş grubunda özellikle sağ bek, sol bek ve stoperde önemli eksiklikler vardı."

"Devamlı aynı pozisyona oyuncu alınmış"

"Ben kulüpten kovduğum insanları boşuna kovmadım. Elimizde hepsinin dosyaları var. Hakkımızda da konuşmaya devam ediyorlar. Aptallar" ifadesini kullanan Pekmezci, "Devamlı aynı pozisyonlara oyuncu alınmış. Toplam süre alma oranları yüzde 30 civarında. Bunun başarılı bir scouting olmasının ihtimali yoktu. Bu yüzden görevden alma kararımın arkasındayım. Bir scout gönderirken iletişim yapmak zorunda mıyız?" dedi.

"Max Kruse meselesi üzerime yıkıldı"

Pirşen, Fenerbahçe'nin maaşını ödemediği gerekçesiyle kulübü terk eden ve sarı lacivertlilerin davayı kaybetmesinden sonra uzlaştıkları Alman futbolcu Max Kruse için de açıklama yaptı. Kruse ayrıldığında "Hayatının kumarını oynadı" ifadesini kullandığı için eleştirilen Pirşen, “Max Kruse konusu benim üstüme yıkıldı ama ne oyuncuyu ben aldım, ne ödememe kararını ben aldım. Kumar kelimesini de iletişim departmanımız özellikle söylememi istedi" dedi.

"Galatasaray'a karanlık gece tweetini ben yazdım"

Pirşen, Fenerbahçe'nin geçen sezon 4-1 kazandığı Başakşehir maçından sonra Galatasaray'ın yaptığı 'Karanlık gece' paylaşımına yanıtını kendisinin verdiğini de açıkladı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından Galatasaray'a verilen yanıtta şöyle denilmişti: "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"



