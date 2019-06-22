Alper haber bekliyor!

Kariyerine son 6 sezondur Fenerbahçe formasıyla devam eden Alper Potuk, geçen dönem takımında beklediği kadar süre alamamıştı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın yeni sezonda kadroda düşünmediği 28 yaşındaki futbolcu, bu gelişme sonrasında ayrılık kararı almıştı. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılık için geri sayımda bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun, menaceri aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği kaydedildi. Bu sürpriz talep sonrasında Siyah- Beyazlı yönetimin, konuyu takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’yla paylaştığı öğrenildi. Beşiktaş transfer komitesinin, Avcı’dan gelecek karara göre Alper konusunda harekete geçeceği ifade edildi.

Orhan Yıldırım