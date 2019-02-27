Alper Durur: Daha iyi mücadele etmek isterdik

Botaş ile OGM Ormanspor arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasının ardından her iki takımın oyuncuları ve başantrenörleri açıklamada bulundu.

OGM Ormanspor oyuncusu Dila Aşkın, "Bugün maç içinde eksiklerimiz olmasına rağmen herkes yüreğini koyup mücadele etti. Kazanamadık. Botaş’ı kutluyorum. Geride kalan diğer takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen OGM Ormanspor Başantrenörü Alper Durur, "Başarılı bir sezon yaşıyoruz. Avrupa Kupası'nda ilk kez katıldığımız bir organizasyonda müzesinde Avrupa Kupası olan bir takımı eleyip gruplara kalma başarısını gösterdik. Bununla da yetinmeyip gruplarda içerideki maçlarımızı kazanıp bir üst tura çıkma başarısını gösterdik. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Şu anda bir hedefimiz kaldı. Tabii burada daha iyi mücadele etmek isterdik. Şartlar bazen el vermiyor ama ben oyuncularımın sahada göstermiş oldukları istekten dolayı onlarla bir kez daha gurur duyuyorum. Kaliteli bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz, bu bizim avantajımız. Şu anda son hedefimiz olan ligdeki play-off hedefinin içindeyiz. Sezon sonuna kadar da bütün maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp en iyi yerlere gelmek adına mücadele göstereceğiz. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA