Alper Boğuşlu gitti, Marco Knoop geldi

Fenerbahçe'de sürpriz bir görev değişimi yaşandı. 2018 yılının Aralık ayında teknik ekibe katılan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı. Yerine, Borussia Dortmund’un U19 takımında görev yapan Marco Knoop getirildi. Knoop, daha önce Bochum ve Leipzig’de çalışmıştı.

Knoop, yenilikçi antrenman mettolarıyla sadece Almanya’da değil, Avrupa çapında çalışmaları takip edilen bir antrenör. Özellikle Altay Bayındır’ın gelişiminde kilit rol oynaması bekleniyor.

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