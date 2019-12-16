Alper Avcı: Teslim olmak için gitmiyoruz

Ligin ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon’da gözler Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’unda Medipol Başakşehir ile perşembe günü deplasmanda oynayacakları rövanş maçına çevrildi. Sahasında oynadıkları ilk maçta güçlü rakibine 1-0 mağlup olan Trabzon ekibi, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

ALPER AVCI: TUR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Alper Avcı, Medipol Başakşehir karşısında tur için şanslarını en iyi şekilde kullanacaklarını belirterek, “Medipol Başakşehir ligde istikrarlı ve futbol anlamında iyi birtakım. Sistem takımı olmuşlar. Kurumsallaşma açısından oturmuş bir takım. Geniş bir oyuncu kadrosu var. Oynamayan oyuncularla bile ilk beşte yer alacak bir kadroları var. Muhtemelen yine aynı kadro ile karşımıza çıkacaklar. Rakibe saygı duyarak kendi haddimizi bilerek futbol oynayacağız. Teslim olmak için gitmiyoruz. Avrupa’da ülkemizi temsil eden tek takımla oynayacağız. Tur için şansımızı en iyi şekilde kullanacağız, mücadele edeceğiz. Formanın hakkını savaşarak vereceğiz” diye konuştu.