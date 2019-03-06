Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, kişisel Twitter hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Özdemir’in açıklamaları son dönemde yaşanan vize problemleri ve gri pasaport üzerine oldu. Bilindiği üzere WESG’de yer almak için vize başvurusu yapan ve başvurusu reddedilen Fujitora, vize problemi nedeniyle WESG sahnesinde yer alamayacağını açıklamıştı.

“Tekrardan açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum.”

“Esporcularımızın yaşadığı vize sorunları ile ilgili federasyonumuza gelen tüm sorulara cevaben, tekrardan açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Daha önce çeşitli mecralarda belirttiğim üzere federasyonumuzun, vize başvurularında kullanılmak üzere vize kolaylık yazısı hazırlamak dışında, yabancı ülke konsolosluklarına herhangi bir müdahalede bulunması mümkün değildir.”

Gri pasaport konusu

“Vize işlemlerinin muhatabı ve karar merciii vize başvurusunda bulunan ülkenin konsolosluklarıdır. Ancak, başvuruda bulunan kulüp federasyonumuzda tescilli ve oyuncu esporcu lisansına sahip ise, federasyonumuz vie işlemi kolaylık yazısını en kısa sürede ilgili kuruma iletmek ve süreci hızlandırmaya çalışmaktadır. Diğer spor branşlarındaki örneklerde olduğu üzere, espor branşında ülkemizi temsil eden milli sporcularımızın gri pasaporta kavuşması yönünde ise umuyorum ki çok uzun olmayan bir vadede sonuç alabileceğiz.”

“Elimizden gelen tüm imkanları kullanmak için çabalıyoruz”

“Önemle hatırlatmak istediğin bir diğer husu da şudur ki, vize problemi yaşadığını şahsıma ve federasyon yetkililerimizi ileten tüm esporcular, takımlar ve ilgili takım sahipleri ile iyi niyet çerçevesince görüşmelerimizi gerçekleştiriyor ve elimizden gelen tüm imkanları kullanmak için çabalıyoruz. Federasyonumuzun, espor camiasının tüm paydaşlarına fayda sağlamaya hazır olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim.” (Playerbros)