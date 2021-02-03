Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli futbolcuları içerisinde yer alan Alpay Özalan, ayrıca milli takımda da önemli bir kariyere sahiptir. Son dönemlerde ise pek çok kişinin hayatını merak ettiği Alpay Özalan, futbol kariyerinin ardından siyasete de adım attı. Özellikle mevkii üzerinden güçlü bir futbol kariyere sahip olan tecrübeli oyuncu, aynı zamanda Beşiktaş 'ın efsanevi oyuncuları arasına başarılı bir şekilde adını yazdırdı. Hem futbol hayatı hem de siyaset yaşantısı ile beraber pek çok kişinin merak ettiği isimlerden biridir.

Alpay Özalan nereli?

30 Mayıs 1973 tarihinde doğan Alpay Özalan İzmirli’dir. Çocukluk dönemi de İzmir'de geçen tecrübeli oyuncu çok Küçük yaşlarda futbola burada başladı. Daha çok İzmir'in Altay bölgesinde hem yaşamını hem de futbol hayatına geçiren Alpay Özalan, burada gösterdiği başarılar ile beraber profesyonel futbol kariyerine başladı. Beşiktaş üzerinden milli takıma kadar uzanan futbol serüvenine İzmir doğumlu olarak bu şekilde giriş yaptı

Alpay Özalan kaç yaşında?

Türkiye'nin en önemli ve en çok tanınan ismi arasında yer alan Alpay Özalan’ın hayatı büyük merak konusu oldu. Özellikle önemli futbol kariyerinin ardından siyaset üzerinden de ismini duyuran Alpay Özalan, 30 Mayıs 1973 doğumludur. Bu doğrultuda şu an için 47 yaşındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem AK Parti milletvekili olarak da görev gerçekleştiren Alpay Özalan, Türk futbolunun en önemli isimleri arasında yer alıyor. Genç yaşı ile beraber futbola başlaması ile beraber jübilesini yaptıktan sonra siyasete geçiş yapan Alpay Özalan şu an 47 yaşındadır.

Alpay Özalan hangi takımlarda oynadı?

Küçük yaşlarda futbol kariyerine İzmir'in Altay takımında başlayan Alpay Özalan, daha sonra Soma Linyit Spor takımına kiralık olarak verildi. Böylece profesyonel kariyeri başladı. 8 Eylül 1991 tarihinde Çeşmespor ile yapılan maç kariyerinin en önemli dönemi oldu. Bu kırılma anı ile beraber birçok farklı kulüp ile kendi takım olan Altay Spor Kulübü'nün dikkatini çeken Alpay Özalan, üstelik milli takıma da göz kırptı. Zira bu tarihten itibaren Fatih Terim'in de radarına girmiş oldu. 30 Ağustos 1992 tarihinde Altay spor takımı ile Galatasaray 'a karşı 1. ligdeki ilk maçına çıktı.

Bir sezon Altay Spor ile 24 maça çıkarak çok önemli bir başarı gösteren tecrübeli oyuncu, Ertesi yıl Beşiktaş'a transfer olmayı başardı. 1994-95 senesine kadar Beşiktaş'ta belli aralıklarla görev yapan Alpay, bu tarihten itibaren Beşiktaş'ın vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi. Kariyeri boyunca birçok şampiyonluk ve kupa kazanan Alpay Özalan, Beşiktaş'ın unutulmaz en önemli isimlerinden biridir.

Daha sonra 1999 yılında Siirt Jetpa spora transfer olan Alpay, bir sezonun ardından Fenerbahçe ’ye kiralık olarak gitti. Kariyerine Avrupa'da da devam ettirerek Aston Villa takımında da oynayan Alpay, 2002 yılındaki Dünya Kupası'nda milli takımın formasını giydi. Ardından Güney Kore takımları ile beraber Almanya'nın Köln takımında da oynayan futbolcu daha sonra kariyerine son verdi.

2016 yılında futbol kariyerine son veren Alpay Özalan şu an herhangi bir takımda oynamıyor. Dünyanın birçok farklı önemli ve güçlü takımlarında forma giyen tecrübeli oyuncu, futbol kariyerinin ardından Türk siyasetine de atıldı ve milletvekili olarak görev yaptı. Şu an profesyonel olarak oynamadığı için herhangi bir maaş almıyor. Ancak farklı takımlarda oynarken elde ettiği maaşlar takımlara bağlı olarak değişkenlik göstermiştir. Özellikle hem Beşiktaş hem de milli takımda gösterdiği performansı üzerinden, Türkiye'nin unutulmaz futbolcuları arasında yer alıyor.