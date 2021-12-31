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Alpay Eroğlu, Süper Lig ekiplerinin takibinde

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor'da ön libero Alpay Eroğlu'nu Süper Lig ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.

31 Aralık 2021, Cuma 19:29 Son Güncelleme:
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Alpay Eroğlu, Süper Lig ekiplerinin takibinde

Çambidigücü'nde futbola başlayıp, Altınordu ve Altay altyapısında oynadıktan sonra geçen sezon Kızılcabölükspor'da profesyonel olan 20 yaşındaki Alpay Eroğlu'nu Süper Lig kulüplerinden İttifak Holding Konyaspor , Fraport Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor 'un scout ekiplerinin izlediği belirtildi. 

Geçen sezon 3'üncü Lig'de 21 maçta 3 gol kaydeden Alpay, bu sezon ilk yarıda görev aldığı 17 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı. Sezon başında Alpay için nabız yoklayan Süper Lig ekiplerinin sezon sonunda Kızılcabölükspor'un kapısını çalmayı planladığı ifade edildi.

Genç futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ön libero Alpay, merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.

DHA

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