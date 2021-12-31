Alpay Eroğlu, Süper Lig ekiplerinin takibinde

Çambidigücü'nde futbola başlayıp, Altınordu ve Altay altyapısında oynadıktan sonra geçen sezon Kızılcabölükspor'da profesyonel olan 20 yaşındaki Alpay Eroğlu'nu Süper Lig kulüplerinden İttifak Holding Konyaspor , Fraport Tav Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor 'un scout ekiplerinin izlediği belirtildi.

Geçen sezon 3'üncü Lig'de 21 maçta 3 gol kaydeden Alpay, bu sezon ilk yarıda görev aldığı 17 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı. Sezon başında Alpay için nabız yoklayan Süper Lig ekiplerinin sezon sonunda Kızılcabölükspor'un kapısını çalmayı planladığı ifade edildi.

Genç futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ön libero Alpay, merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.

DHA