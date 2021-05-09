Alpaslan Uysal: Tuzlaspor gelecek sezon hedefi olan takım olacaktır

TFF 1. Lig’in 34. ve son haftasında Giresunspor'u konuk eden Tuzlaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maçın ardından konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal, iyi bir yapılanmayla gelecek sezon hedeflerinin peşinde olacaklarını ifade etti.

Sözlerine Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor ve Giresunspor’u kutlayarak başlayan Uysal, "Play-off oynayacak takımların da Allah yardımcısı olsun. Küme düşenlere geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa zamanda dönerler. Aşağı yukarı 2 senedir bu kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapıyorum. Şampiyonlukta da vardım. Gönül isterdi ki biz de ilk 6’ya girelim." şeklinde konuştu.

İlk yarı ligi domine ettiklerini anlatan Uysal, "Ligin ikinci yarısında toparlanamadık. Maalesef hedeften uzaklaştık. Son 3 maçta da bu görevi yönetim bana verdi. Aslanlar gibi 3 maçta mücadele ettik. Bugün forma verdiğimiz tüm arkadaşlar görevlerini yerine getirdi. Tuzlaspor gelecek sezon yeni yapılanmayla her zaman hedefi olan takım olacaktır. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi yerlerde bu lige renk katacağına inanıyorum. Beraber görev yaptığım Taner Taşkın, Ali Tandoğan ve Suat Kaya hocama Tuzlaspor formasını 1 dakika bile giymiş olan futbolculara teşekkür ederim." diyerek sözlerini tamamladı.



