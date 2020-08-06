Alpaslan Tahsin Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İtalya’nın önde gelen spor haber siteleri Flashsport ve Sportpress24’te yer alan habere göre, Avrupa’dan pek çok kulübün Batı Trakya Türkü olan genç futbolcu Alpaslan Tahsin’e ilgisi devam ediyor.

16 yaşındaki Türk kökenli Yunanistan vatandaşı Tahsin için İspanya La Liga ekiplerinden Getafe’nin devrede olduğunu yazan İtalyan spor siteleri, İspanyol takımının Tahsin’i gelecek sezon için değerlendirmek istediğini belirtti.

İtalyan haber siteleri, Getefe’nin dışında Serie A’dan pek çok kulübün Tahsin’in yeteneklerinden haberdar olduğunu yazdı.

Özellikle Fiorentina’nın birkaç haftadır genç Türk oyuncuyu yakından izlediği, Bologna ve Napoli’nin de Tahsin’i radarlarına aldığı ifade edildi.

Antrenörleri tarafından yeni “Ronaldo” olarak değerlendirilen Tahsin, PAOK Komotini takımıyla geçen sezon 24 gol, 30 asistlik performansıyla dikkati çekmişti.

Tahsin, bir dönem Roma’da da çalışan “Monchi” kısa adıyla bilinen oyuncu avcısı Ramón Rodríguez Verdejo tarafından keşfedilmişti. Monchi, genç topçuyu Roma’ya getirmek ve İtalyan futbolunun yıldız isimleriyle yetiştirmek istese de bu hayalini gerçekleştirememişti.