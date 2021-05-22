Milli Takım aday kadrosuna geçtiğimiz Mart ayında seçilen Alpaslan Öztürk, sezon sonunda Göztepe ile yollarını ayırdı. Transfer gündeminde adı Galatasaray ile anılan Alpaslan Öztürk, son iki sezonda golcü kimliği ile de ön plana çıktı.

Başarılı stoper son iki sezonda 10 gole imza atarken bu alanda Beşiktaşlı Domagoj Vida ile yarıştı. Hırvat stoper de son iki sezonda 10 gole imza atarken bu iki isim Süper Lig'in son iki sezonunda en golcü stoperler oldu

Alpaslan Öztürk 10 gol (7 - 3)

Domagoj Vida 10 gol (5 - 5)

Serdar Aziz 7 gol (4 - 3)







