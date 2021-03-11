Sakatlıktan dönüp formasına kavuştuktan sonra Göztepe'nin savunmasını toparlayan Alpaslan Öztürk'e teklif yağıyor. 5 maçtır yenilmeyen İzmir ekibindeki performansıyla transferin gözdesi haline gelen 1.87'lik stoperin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği futbolcuya Belçika'dan da Cercle Brugge talip oldu.

Belçika'da biliniyor

Futbol kariyerine doğduğu Belçika'da başlayan, bu ülkede Beerschot ve Standard Liege formaları giyen başarılı stoper için Cercle Brugge'ün menajerler aracılığıyla teklif yolladığı öğrenildi. 3 yıldır formasını giydiği Göztepe ile henüz sözleşme yenilemeyen Alpaslan'ın takımda kalmasını taraftarlar çok istiyor. Alpaslan Öztürk bu sezon 14 maçta forma giydi, iki kez gol sevinci yaşadı.