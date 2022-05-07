Alpaslan Öztürk: Şans bizim yanımızda değildi

Süper Lig 'in 36. haftasında Başakşehir ile golsüz berabere kalan Galatasaray 'da Alpaslan Öztürk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendileri için sezonun zor geçtiğini belirten Alpaslan Öztürk, son dakikalarda maçtan 1-0 galip ayrılabileceklerini ancak şansın yanlarında olmadığını dile getirdi.

Alpaslan Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için gerçekten zor bir sezondu. Başakşehir bu ligin en iyi top oynayan takımlarından bir tanesi. Bugün burada zor bir maçın bizi beklediğini zaten biliyorduk. Bugün de gerçekten iyi mücadele ettik ama yeterince topa sahip olamadık. Bu yüzden çoğu zaman savunmada iş yapmak zorunda kaldık. Son dakikada belki golü atıp 1-0 galip ayrılabilirdik ama bu da futbolun cilvesi. Şans bizim yanımızda değildi. Sağlık olsun. Genç oyuncular ve biz abileri olarak hem onları motive etmek hem de kendimizi motive etmek için zaman zaman kenarda kalıyoruz. Forma şansı geldiği zaman da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten kolay değil, Allah yardımcımız olsun."



