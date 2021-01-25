Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu pek çok futbolcu vardır. Bazı futbolcular ise yurt dışında yetişmiş ve yurt dışında yer alan takımlarda boy göstermiştir. Yurt dışında yetişmiş futbolculardan birisi de Alpaslan Öztürk'tür. Alpaslan Öztürk hem sol bek hem de orta sahada görev yapan Türk futbolcudur. Alpaslan Öztürk internette en çok araştırılan Türk futbolcuları arasına girmeyi başarmıştır. Alpaslan Öztürk süper ligin hızlı oyuncuları arasında yer alır. Özellikle tekniği ile de dikkat çekmektedir. Alpaslan Öztürk Belçika'da futbol kariyerine başlamıştır. Başarılı bir futbol kariyeri bulunmaktadır. Türk asıllı Belçikalı oyuncudur. Belçika milli takımı tercih etmiştir. Şu anda Türkiye'de İzmir temsilcilerinden olan Göztepe takımında oynamaktadır.

Alpaslan öztürk nereli?

Alpaslan Öztürk Belçika'nın Anvers şehrinde doğmuştur. Aslen ise Ardahan'ın Posof ilçesindendir.

Alpaslan Öztürk kaç yaşında?

Alpaslan Öztürk 1993 doğumludur. 27 yaşındadır.

Alpaslan Öztürk hangi takımlarda oynadı?

Alpaslan Öztürk kariyerinde pek çok kulüp yer almaktadır. İşte Alpaslan Öztürk'ün kariyeri;

- Birmingham City (2011)

- Beerschot (2011 - 2013)

- Standard Liege (2013 - 2016)

- Kasımpaşa (2014 - 2015) * kiralık

- Eskişehirspor (2015 - 2016) *kiralık

- Elazığspor (2017 - 2018)

- Göztepe (2018 -devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Alpaslan Öztürk 2021 yılı itibari ile Türkiye liginde mücadele gösteren İzmir ekibi Göztepe'de oynamaktadır. Alpaslan Öztürk'ün Göztepe'de aldığı maaş ise yıllık 450 Bin Euro.

Alpaslan Öztürk'ün hayatı

Alpaslan Öztürk Belçika'nın Antwerp şehrinde dünyaya gelmiştir. Gurbetçi bir ailenin çocuğudur. 1993 yılında dünyaya gelen Alpaslan Öztürk yengeç burcudur. Futbol kariyerine henüz daha 12 yaşında iken başlamıştır. Alpaslan Öztürk Berchem Sport alt yapısı ile futbol kariyerine ayak basarken 2009 yılına gelindiğinde Birmingham City alt yapısına transfer olmuştur. Profesyonel kariyerindeki ilk maçına 2011 yılında çıktı. Corck City ile Birmingham City arasında yapılan hazırlık maçında ilk kez oyuna dahil olmuş oldu.

Ardından 2011'in ağustos ayında Birmingham city ile yollarını ayırdı. Alpaslan Öztürk daha sonra kariyerine başlamış olduğu beerschot altyapısından a takıma kadar yükseldi. İlk kez 2012 yılında Standard Liege maçında kadroya dahil oldu. Fakat oyuna dahil olamadı. İlk maçına ise Belçika kupasında çıkmış oldu. Cercle Brugge ile Beerchot arasında yapılan lig maçında ise ilk kez oyuna dahil olmuş oldu. Bu maçta 90 dakika boyunca forma giydi. Şubat ayına gelindiğinde Alpaslan Öztürk oynadığı takımla sözleşmesini Haziran ayına kadar uzatma kararı aldı.

Beerschot 2012 ve 2013 yılları arasında Belçika profesyonel liginde küme düştü. Ardından Alpaslan Öztürk ve Beerschot arasındaki sözleşme sona ermiş oldu. 2013 yılına gelindiğinde yine Belçika ligi takımlarından olan Standard Liege, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için hareket geçti. Alpaslan Öztürk Standard Liege ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Standard Liege bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Standard Liege transferinden sonra Alpaslan Öztürk yalnızca ligin ikinci yarısında forma şansı bulabildi.

2013 yılına geldiğimizde ise Alpaslan Öztürk'ün yolu ilk kez Türkiye ile kesişmiş olacaktı. 2013 yılında kendisini Kasımpaşa renklerine bağlayan sözleşmeye imza attı. Satın alma opsiyonu ile Kasımpaşa tarafından kiralanan Alpaslan Öztürk'ün opsiyonu da Kasımpaşa'ya devredildi.

Alpaslan Öztürk Milli Takım kariyeri

Milli Takım kariyerine ilk olarak Türkiye'yi seçti. Daha sonra ise Belçika 19 yaş alt yapısına seçildi. Burada 2012 UEFA Avrupa şampiyonasında ter dökmüş oldu. Daha sonra ise Belçika u-21 takımına seçildi. Burada toplam 5 karşılaşmada forma giydi.