2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan Ebru Şancı'nın 2016'da Mila ve Ceylin adında ikiz kızları dünyaya geldi.

Şu aralar üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Şancı, hamileliğinin 6'ıncı ayına girdi.

Sosyal medya hesabından sık sık kızları ve eşiyle mutlu aile pozlarını yayınlayan Ebru Şancı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şancı, Alpaslan Öztürk ile çektiği aşk pozuna, "Yakama Yusufçuk konmuş" notunu düştü.

Öztürk'ün oruç tuttuğunu belirten Ebru Şancı, bir başka fotoğraflarına ise, "Somurtuk niyetli bir kocayı bırakalım şuraya" şeklinde espiri yaptı.

Ebru Şancı, birkaç gün önce karnının iyice belirginleştiği kareyi Instagram'dan yayınlayarak, "Merhaba 6'ıncı ay. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.