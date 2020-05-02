Alpaslan Öztürk ile Ebru Şancı'dan aşk pozu

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Ebru Şancı, sosyal medya hesabından futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile verdiği aşk pozunu "Yakama Yusufçuk konmuş" notu ile paylaştı

02 Mayıs 2020, Cumartesi 23:40 Son Güncelleme:
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Alpaslan Öztürk ile Ebru Şancı'dan aşk pozu

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan Ebru Şancı'nın 2016'da Mila ve Ceylin adında ikiz kızları dünyaya geldi.

Şu aralar üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Şancı, hamileliğinin 6'ıncı ayına girdi.

Sosyal medya hesabından sık sık kızları ve eşiyle mutlu aile pozlarını yayınlayan Ebru Şancı, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şancı, Alpaslan Öztürk ile çektiği aşk pozuna, "Yakama Yusufçuk konmuş" notunu düştü.

Öztürk'ün oruç tuttuğunu belirten Ebru Şancı, bir başka fotoğraflarına ise, "Somurtuk niyetli bir kocayı bırakalım şuraya" şeklinde espiri yaptı.

Ebru Şancı, birkaç gün önce karnının iyice belirginleştiği kareyi Instagram'dan yayınlayarak, "Merhaba 6'ıncı ay. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

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