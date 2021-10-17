Alpaslan Öztürk: Fatih hocama teşekkür ediyorum

Süper Lig 'in 9. haftasında sahasında Konyaspor 'u 1-0 yenen Galatasaray 'da Alpaslan Öztürk maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma şansı bulan oyuncu geçen hafta kötü oynadığını ancak Fatih Terim'e kendisine güvendiği için teşekkür etti.

Alpaslan Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Namağlup bir Konyaspor'a karşı oynadık. 10-11 tane milli takımına giden oyuncumuz vardı. Kolay değil. Büyük takımlar böyle maçları da kazanmasını bilmeli. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz."

"Fatih hocama teşekkür ediyorum. Geçen hafta kötü oynadım. Bana dün güvendiğini söyledi. Ben de yüzünü kara çıkartmayacağım diye söz verdim. Hocanın bize güveni ekstra bir güç veriyor."

"Rekabet takım için değerli. Bizim işimiz hocanın tercihlerini zorlaştırmak."







