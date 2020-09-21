Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı: Yüzüme kendi sütümü sürüyorum

Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebekleri olan Ebru Şancı, oğlu Kürşad Fırat'ı geçtiğimiz günlerde kucağına aldı. 37 yaşındaki Şancı, doğum sonrası bebeği ve ikizleriyle sık sık paylaşım yapıyor. Zaman zaman kocasını paylaşıp yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ebru Şancıkendisine takipçilerinden gelen bir soruya yanıt verdi.

'Kendi sütümü sürüyorum yüzüme tonik niyetine'

Şancı cildinin güzelliğinin sırrını verdi. Şancı açıklamasında, "Hep soruyorsunuz tam samimiyetimle söyleyeceğim belki bilen vardır yapan da vardır. Kendi sütümü sürüyorum yüzüme tonik niyetine. Buzdolabına koyuyorum bazen sabah-akşam siliyorum. Patentini almayı düşünüyorum. Cildim gördüğünüz gibi kaymak gibi" dedi.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı, 2016'da ikiz kızları Mila ve Ceylin'i kucağına almıştı. Eski manken Ebru Şancı üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı. 37 yaşına basan Ebru Şancı, doğum gününde bebeği Kürşad Fırat'ı dünyaya getirdi.

Öte yandan doğumdan sonra oğluyla olan ilk fotoğrafını paylaşan Şancı, "En güzel doğum günü hediyesi. Hoş geldin oğlum" ifadelerini kullanmıştı.