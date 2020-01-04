Devre arasındaki transfer listesindeki tek yerli isim olarak gösterilen Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe’nin, kulübü Göztepe ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürdüğü bildirildi. Normalde savunmanın önünde oynamasına rağmen bu sezon stoper olarak da oynatılan Alpaslan’ın başarılı performansı, Ersun Yanal’ın tecrübeli oyuncuya gözünü çevirmesini sağlamıştı.

26 yaşındaki oyuncu için Kanarya’nın, kiralık teklifinde bulunduğu ve Göztepe’ye, “Gerekirse sözleşmesine sezon sonu için satın alma opsiyonu da koyalım” mesajını ilettiği öğrenildi.

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