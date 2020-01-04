Alpaslan Öztürk adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe son dakika transfer haberi: Ersun Yanal'ın ısrarla transfer edilmesini istediği Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe, Göztepe ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

04 Ocak 2020, Cumartesi 06:01
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Alpaslan Öztürk adım adım Fenerbahçe'ye

Devre arasındaki transfer listesindeki tek yerli isim olarak gösterilen Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe’nin, kulübü Göztepe ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürdüğü bildirildi. Normalde savunmanın önünde oynamasına rağmen bu sezon stoper olarak da oynatılan Alpaslan’ın başarılı performansı, Ersun Yanal’ın tecrübeli oyuncuya gözünü çevirmesini sağlamıştı.

26 yaşındaki oyuncu için Kanarya’nın, kiralık teklifinde bulunduğu ve Göztepe’ye, “Gerekirse sözleşmesine sezon sonu için satın alma opsiyonu da koyalım” mesajını ilettiği öğrenildi.

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