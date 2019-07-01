Alpaslan milli formayı giymeye hazır

Oynadığı futbolla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 15 yaşındaki Batı Trakyalı Türk futbolcu Alpaslan Tahsin geleceği hakkında konuştu.

Alpaslan daha sonra U-15 Milli Takımı’nda oynama yönündeki düşüncesini şu şekilde dile getirdi:

“Milli takım forması giymek tabii ki benim için gurur verici olur, Türkiye Milli Takımı’nın formasını giymeyi canı gönülden çok isterim. Bu hedefi yakalamak benim için büyük başarı olur. İnşallah en kısa sürede Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri bu konu üzerinde gerekli değerlendirmeleri yaparak umarım beni davet ederler. Ben kendimi hazır hissediyorum. Türkiye Milli Takımını da en iyi şekilde temsil etmeye hazır olduğumu düşünüyorum.”

'Alpaslan gelecek vadeden bir futbolcu'

FC PAOK Komotinis Futbol Akademisi sahibi Dimitris Pagonidis, genç yetenek hakkında şunları dile getirdi:

"Akademimiz 8 yıldan bu yana faaliyetlerine üst düzey bir futbol eğitimiyle aralıksız devam ediyor ve iki yüzün üzerinde öğrencimiz var. Ulusal ve uluslararası düzeyde futbol turnuvalarına katıldık. Amacımız kaliteli ve yetenekli oyuncuları tespit etmek ve onları futbola kazandırmak. Bunlardan birisi de 15 yaşındaki futbolcumuz Alpaslan Tahsin. Alpaslan futbol tekniği, kendine özgü futbol yeteneğiyle bölgemizde en üst seviyede olan ve gelecek vadeden bir genç futbolcumuz."

'Roma, Juventus, Milan...'

"Bize gelen haberlere göre, Avrupa’dan Roma, Juventus, Milan, Barcelona, Dortmund ve Türkiye’de bazı önde gelen önemli kulüplerin kendisiyle yakından ilgilendiğini söyleyebilirim. Son olarak, futbol otoriteleri tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Avrupa’da 2004 doğumlu 8 yetenek arasında gösterilmesi de tabii ki bir tesadüf değil. Alpaslan olağanüstü bir yetenek ve bunu zekasıyla birleştirdiğinde çok başarılı futbol oynadığını söyleyebilirim. Böyle bir oyuncuya PAOK Akademisi olarak sahip olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu tempodaki çalışmalarını sürdürerek ileride çok önemli kulüplerde oynama şansına sahip olacağını düşünüyorum."

TRT Spor