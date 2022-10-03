Voleybolda yeni sezon, erkeklerde tüm hızıyla başladı. Önce KupaVoley grup maçları ardından Şampiyonlar Ligi Kupası finali ve hafta sonu da Efeler Ligi'nin ilk haftası oynandı. KupaVoley'de Fenerbahçe , Bursa, Türşad, Arkas, Galatasaray ve Hekimoğlu çeyrek finale adını yazdırdı, Şampiyonlar Ligi Kupası 3. kez Ziraat Bankkart'ın müzesine gitti.. Efeler Ligi’nin ilk haftası çekişmeli maçlara sahne olurken açılış lideri Halkbank oldu.

Halkbank ligin yeni ekibi Develi'yi set vermeden geçti. Kızıltepe'nin haklarını alan ve lige katılan Hekimoğlu da sezona, Şampiyonlar Ligi Kupası finalisti Spor Toto'yu 3-2 yenerek başladı. Balkan Kupası kazanarak Avrupa Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden Şırnak ekibi Cizre, Fenerbahçe deplasmanından 1 puan çıkarttı.