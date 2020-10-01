Hes Kablo Kayserispor'un Erciyes Anadolu Holding ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasının tartışılıyor olması üzerine Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin açıklama yaptı.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden yaşanan tartışmaları üzülerek takip ettiğini ifade etti. CEO Ertekin açıklamasında "Kayserispor üzerinden holdingimizin ismini de geçirerek yapılan tartışmaları üzülerek izliyoruz. Ne 3 yıl önce sayın Erol Bedir, ne de bugün sayın Berna Gözbaşı sponsorluk rakamlarını belirlemiştir. Rakamları her iki sözleşmede o günkü imkanlarımız doğrultusunda biz belirledik. Rakamlar yüksekse bir başkanın başarısı, düşükse diğer başkanın başarısızlığı değildir. Holding iki sözleşmede de o günün şartlarında verebileceği en üst rakamı vermiştir. Kayserispor'un iki sözleşmede de daha iyi fiyat veren biri çıkarsa, sözleşmeyi iptal hakkı vardır" dedi.

Alpaslan Baki Ertekin, açıklamasında "Kayserispor’a yardım eden şirket sayısının 3’ü geçmediği bir dönemde kulübün 3 senedir tüm yükünü seve isteye çeken bir holdingi polemiklerin içine çekmeye çalışmayı doğru bulmuyorum. Biz şehrin gözbebeği Kayserispor’a destek olduk. Erol Bedir’e ya da Berna Gözbaşı’ya değil" cümleleri paylaştı.

İHA