Yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu, Gizem Karaca ve Yurdaer Okur gibi oyuncuların yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu, ekranlara fırtına gibi girdi. 8 Kasım Pazartesi günü ilk bölümü yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu, izleyiciden tam not aldı. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğunun işlendiği dizinin nerede çekildiği, konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı. Alparslan: Büyük Selçuklu konusu ne, oyuncuları kimler? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? sorularına yanıt aradık.

Alparslan: Büyük Selçuklu konusu ne?

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğu… Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

Alparslan: Büyük Selçuklu hangi gün?

8 Kasım Pazartesi TRT 1 ekranlarında başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Dizi, her pazartesi saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi İstanbul'da çeşitli stüdyolarda çekiliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan ve Sultan Alparslan'ın fetih serüveninin anlatılacağı dizide yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, dizi için gerçeğinin bire bir kopyası olarak hazırlandı.

Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları kimler?

Barış Arduç: Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen: Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı: Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener: Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür: Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca: Evdokya

Sarp Levendoğlu: Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur: Tuğrul Bozan

Mim Kemal Öke: Akbilge : Kınık Obası'nın beylerindendir.

Batın Uçan: Kavurd Bey : Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğeni ve Turan Şah'ın babasıdır. Sultan Alparslan ve Süleyman'ın kardeşidir.

Korel Cezayirli: Süleyman : Çağrı Bey'in oğlu; Sultan Alparslan'ın ve Kavurd Bey'in abisidir.

Esila Umut: Cevher Hatun : Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın kız kardeşidir.

Burak Ali Özkan: Şehzade Mesud : Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un oğlu, Çağrı Bey'in torunu; Sultan Alparslan, Kavurd Bey ve Süleyman'ın yeğenidir.

Zeynep Özder: Begim Şehver : Çağrı Bey'in kızı, Gazneliler Devleti Sultanı Mevdud'un karısı ve Alparslan'ın kardeşidir.

Ferit Kaya: Emir Bozan

Uygar Özçelik: İbrahim Yınal : Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır.

Ayşegül Ünsal: Akınay

Sinan Tuzcu: Dukas

Toprak Sergen: Kekavmenos : Bir Bizans komutanıdır.

Rabia Soytürk: Karaca Hatun : Süleyman'ın eşi,Tuğrul Bozan' ın kardeşi.

Fırat Topkorur: Alpagut

Burak Şafak: Avar Alp

Onur Ayçelik: Artuk Alp

Kutay Sungar: Atsız Alp

Emre Bulut: Afşin Alp