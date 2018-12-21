TÜRKİYE Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Anatolian Cup müsabakaları Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde devam ediyor.

FIS yarışma takviminde yer alan ve 20 Aralık'ta başlayıp 23 Aralık'ta sona erecek organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Ermenistan, Arnavutluk, Kosova ve Fas olmak üzere 6 ülke katıldı. Toplam 43 sporcunun mücadele ettiği Anadolu Kupası müsabakalarında sporculara başarılar dileyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "20 ve 21 Aralık'ta Slalom yarışları tamamlandı. 22 ve 23 Aralık'ta ise Büyük Slalom yarışları düzenlenecek. Tüm güzelliği ile devam eden müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. Kayakçılar, dereceye girmek için ellerinden gelen tüm gayreti sarfedince yarışmalar izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor" diye konuştu.

Milli Takım Antrenörü Ersin Beydüz de yaptığı açıklamada, "Yarışmalar toplam 4 gün sürecek. İlk 2 gün slalom, son 2 gün ise büyük slalom olarak yapılacak. Bizimle birlikte 6 ülke katılıyor. Yarışmalar için hava şartları da uygun. Yarışlar Palandöken'in 22 diye adlandırdığımız pistte yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmaların ilk iki günü üstün bir başarı göstererek iki birincilik elde eden Erzurum Kayak Kulübü sporcusu Sıla Kara (18) ise çok mutlu olduğunu belirtti.

Elde ettiği başarılarını en üst seviyeye çıkarmaya çalıştığını söyleyen Kara, "Dünya yarışmasında en güzel slalom puanımı aldım. Hefedim puanımı daha iyilere taşımak. Yarışlar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçiyor" dedi.

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)