Alman teknik adam Joachim Löw, 2021 yılına ertelenen EURO 2020 sonrası Almanya Milli takımı'ndaki görevini bırakacağını açıkladı.

Bu karar sonrası milli takımın başına kimin geçeceği hakkında dış basında şimdiden teknik direktör adayları yazılmaya başlandı. Listenin en güçlü adayı Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp. Geçtiğimiz sezon Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve kulüpteki 30 yıllık hasrete son veren Klopp'un adı uzun süredir Almanya ile anılıyordu.

Liverpool, geçtiğimiz sezonu mumla arıyor. Premier Lig'de son 10 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Kırmızılar, 7 maçta da sahadan boynu bükük ayrıldı. Kendisine 8. sırada yer bulabilen Liverpool'da Klopp'la yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Bu yüzden Löw'un ayrılık kararı sonrası Klopp'un, Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi güçlendi.

Diğer aday Hansi Flick

Almanya Milli Takımı için konuşulan bir diğer isim ise Bayern Münih ile geçtiğimiz sezon 6 kupanın 6'sını da kazanmayı başaran Hansi Flick. Almanya teknik direktör, son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın kazandığı Bayern Münih ile geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası zaferleri elde etti.