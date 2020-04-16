Almanya Aile Şirketleri Birliği Başkanı Reinhold von Eben-Worlee, Almanya Başkanı Angela Merkel ile eyaletlerin başkanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesini ve 800 metrekareye kadar büyüklüğü olan mağazaların açılmasını kararlaştırdığını anımsatarak, "Ben hayal kırıklığı yaşadım. Bu karar, krizden dolayı etkilenen şirketlerin ve işlerini kaybedeceğinden korkan çalışanların tahammül edebileceği bir haber değildir.” ifadesini kullandı.

Hayatta kalma mücadelesi veren çok sayıdaki iş yerinin mayısa kadar dayanamayacak durumda olduğunu belirten Eben-Worlee, aldıkları kapsamlı yardımlara rağmen bu şirketlerin kapalı kalacakları her gün borca batacaklarını, ardından da iflasa sürükleneceklerini dile getirdi.

Eben-Worlee, zaten yerine getirilen sıkı hijyen kurallarına uyulması durumunda başka iş yerlerinin de hem çalışanlarını hem de müşterilerini koruyabileceğini ve böylelikle kademli olarak çalışmaya başlayabileceğini kaydetti.

Almanya Ticaret Birliği (HDE) Genel Müdürü Stefan Genth de mağazaların kapanmasına ilişkin kararların iş yerinin veya satış yerinin büyüklüğüne göre verilmemesi gerektiğini belirterek, dün alınan kararların rekabetin bozulmasına ve yasal belirsizliklere yol açtığını vurguladı.

Genth, iş yerlerinin tüm hijyen kurallarını yerine getirebilecek durumda olduğunu ifade ederek, hükümete bu kararları gözden geçirme çağrısı yaptı.