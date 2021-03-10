2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'nın 2006'dan teknik direktörü olan Joachim Löw, dün şok bir kararla bu yaz düzenlenecek EURO 2020'nin ardından görevinden ayrılacağını açıkladı. Normal şartlarda 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Löw, bu kararını federasyonun sitesinden açıkladı. 1998-99'da Fenerbahçe 'de, 2000-01'de Adanaspor'da hocalık yapan 61 yaşındaki çalıştırıcı, Panzerler'in dünya futbolunda zirvede yer almasını sağlayanların başında geliyordu. 2018 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı ve sonrasında zaman zaman alınan başarısız sonuçlar ise deneyimli teknik adamın eleştirilmesine neden olmuştu.

Steven Gerrard da Liverpool'a

Yaklaşık 17 yıldır (2004'te Jürgen Klinsmann'ın yardımcısıydı.) Almanya'da büyük başarılara imzasını atan Löw'ün, bundan sonra kariyerinde bir kulüp takımı çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu.

Ancak bu flaş gelişme sonrası, Liverpool'un başındaki Jürgen Klopp'un ülkesinin başına geçmesi, İngiliz devinde ondan boşalacak koltuğa da İskoçya Ligi'nde Rangers'la bitime 6 hafta kala şampiyonluğu garantileyen kulübün efsane ismi Steven Gerrard'ın oturacağı iddiaları iyice kuvvetlendi.