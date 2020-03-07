Bundesliga'nın 24. haftasında RB Leipzig, evinde ağırladığı Bayer Leverkusen'le 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında ortaya çıkan skandal bir olay, kaybedilen 2 puanı unutturdu ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maçtan önce Red Bull Arena'da Leipzig taraftarları tarafından sevgi ve barışın ön plana çıkartıldığı bir pankart açılmış, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı tezahüratta bulunulmuştu.

Maça 20 kişilik grup halinde gelen Japon taraftarlar, herhangi bir problemle karşılaşmadan stadyuma girdi ve maçı izlemeye başladılar. Karşılaşmanın 15. dakikasında güvenlik güçleri Japon taraftarların yanına gelerek "Siz Japonsunuz, sizde koronavirüs var, burada bulunamazsınız" diyerek Japon taraftarları stadyumdan çıkarttılar.

Olayın şokunu atlattıktan sonra sosyal medyadan üzüntüsünü dile getiren Takeshi Yamakado isimli Japon taraftar, "Koronavirüs taşıdığımız gerekçesiyle maçın 15. dakikasında stadyumdan çıkartıldık. Eve dönerken bir Alman bana dönüp 'üzgünüm' dedi. Yaşananlar kimsenin suçu değil, ancak coşkulu tezahüratın yankılandığı stadyumu bırakıp gitmek çok üzücüydü" ifadelerini kullandı.

Özür Dilediler

Olayın ortaya çıkmasının ardından Alman kulübü sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada "Yaşananlardan ötürü özür diliyoruz ve hatamızı telafi etmek istiyoruz" denildi. Japon taraftarların bir sonraki iç saha maçına davet edildikleri açıklandı.