Coronavirüsü Avrupa liglerinde futbola etki etti. İsviçre'de tüm ligler Mart sonuna kadar iptal edildi. İtalya Serie A'nın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde seyircisiz maçlar oynandı.

Almanya'da ligler oynanmaya devam ediyor ve coronavirüsü ile ilgili kulüpler; oyunculara, yetkililere ve taraftarlara virüsün bulaşmasını engellemek adına bazı önlemler aldı.

Borussia Dortmund, stadına taraftarlar için dezenfektan astı. Ayrıca Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile karşılaşacak olan Alman ekibi, buraya yapacağı seyahatte sadece takımın olacağı özel bir uçakla gidecek.

Virüsün yayılmasını engellemek için Borussia Dortmund, yaz için planlanan Asya tanıtım turunu iptal etti.

LEIPZIG'DE EL SIKIŞMA YASAĞI!

Bir diğer Alman ekibi Leipzig de konuya önlem alan kulüplerinden biri... Kulüpte çalışanlara mümkün olduğunca iş seyahatlerinden kaçınmaları gerektiği belirtildi. Teknik direktör Julian Nagelsmann "Virüse karşı her türlü önlemi alıyoruz. El sıkışmak yasak, artık dirseklerimizle selamlaşıyoruz." dedi.

HERTHA ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Hertha Berlin, Werder Bremen'le oynayacağı maç öncesinde stadyumdaki tıbbi hizmet, şüpheli vakaalarla başa çıkabilmek adına personel sayısını artırdı. Buna ek olarak sıhhi tesislerin daha sık temizlenmesine karar verildi. Ayrıca dezenfektanların boyutlarını büyüttü.