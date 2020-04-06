Almanya'da Corona virüs vaka sayısı 100 bini aştı

Almanya'da yeni tip Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

06 Nisan 2020, Pazartesi 10:04 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Almanya'da Corona virüs vaka sayısı 100 bini aştı

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, Almanya'da yeni tip Corona virüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Corona virüs teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu.

34 Türk hayatını kaybetti

Ülkede Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.

Almanya; ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın dördüncü en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken, ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...