Almanya’da Cenk kapışması

Beşiktaş formasıyla yaptığı büyük çıkışın ardından geçen yıl İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a 27 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, yeni takımında özellikle geride bıraktığımız dönemde istediği kadar şans bulamamıştı. Takımın Portekizli menaceri Marco Silva’yla yıldızı bir türlü barışmayan ve ayrılık kararı alan Milli golcüye, Almanya Bundesliga’nın 2 dev kulübünün talip olduğu ortaya çıktı. Ruhr Bölgesi’nin 2 takımı Borussia Dortmund ve Schalke 04’ün, 28 yaşındaki futbolcu için yarış içinde olduğu kaydedildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, iki kulübün de Cenk için Everton’la görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Yeni sezona hazır

Ada temsilcisinin, başarılı oyuncu için 20 milyon Euro’luk talepte bulunduğu da öğrenildi. Cenk Tosun’un da Everton’dan ayrılması halinde kariyerine ilk etapta başka bir Premier Lig ekibinde devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi. A Milli Takım’ın Yunanistan’la oynadığı hazırlık mücadelesinde dizine aldığı darbe sebebiyle sakatlık yaşayan tecrübeli golcünün tedavisi sürüyor. Şu anda tatilde bulunan Cenk’in, takımının yeni sezon hazırlıklarına yetişebilmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.