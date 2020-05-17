Almanya'da futbol heyecanı geri döndükten sonra gözler basketbola çevrildi. Futbolda alınan önlemlerin neticesi ve işleyişin, basketbol adına da belirleyici olacağı belirtiliyor.

BILD'e göre Almanya'da basketbol liginin daha önce belirtildiği gibi Münih'te bitirilmesi planlanıyor. 5'er takımdan oluşan iki grup halinde maçlara başlanıp sonrasında çeyrek finaller ile bir eleme etabında geçilmesi düşünülüyor.

Bu doğrultuda turnuvada yer alacak tüm takımların bir otelde kalması düşünülüyor. Her takımdan en fazla 22 kişi ve 12 hakemlik bir kafilenin otelde kalacak. Herkes otele ilk geldiğinde ve sonrasında haftada bir kez corona virüs testlerinden geçecek.