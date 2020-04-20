Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya'da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

87 Türk hayatını kaybetti

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 185'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 586'ya çıktı.