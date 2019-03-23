Almanya’da Mesut Özil vakası henüz gündemdeki yerini korurken benzer bir olay daha yaşandığı Alman bir gazetecinin paylaşımıyla ortaya çıktı... Gazeteci Andre Voigt, geçtiğimiz çarşamba günü Sırbistan ile oynanan hazırlık maçının görüntülerini paylaşırken Sane ve takımının kaptanlık bandını da taşıyan Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan’a yapılan ırkçı saldırıları kınadı.

Tespiti yapılacak

İddialar üzerine maçın oynandığı kent olan Wolfsburg polisi de harekete geçti. Yetkililer, konuyla alakalı olarak, “Şu an bu konuyu görüşüyoruz ve gerekli adımları atacağız” derken, Almanya Futbol Federasyonu da düğmeye bastı. Federasyon kaynakları, söz konusu tezahüratları gerçekleştiren taraftarların koltuk numaraları sayesinde tespit edilebileceğinin altını çizerken, “Irkçı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Futbol, bir çeşitliliktir. Tıpkı toplumumuzda olduğu gibi... Ayrımcılığın ve toplumun bir kesmini marjinalize etmenin futbolda yeri asla yoktur” ifadelerini kullandı.

Henüz açıklama yok

Yaşananlar sebebiyle İlkay Gündoğan’ın moralinin de çok bozuk olduğu öğrenildi ama futbolcu cephesinden bir açıklama gelmedi. Hatırlanacağı gibi bir başka Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil de kendisine yönelik ırkçı saldırılar sebebiyle Alman Milli Takımı’nı bırakmış ve her kesimden büyük bir destek görmüştü.

Mesut’a ne olmuştu?

2018 Dünya Kupası’nda grubunu sonuncu sırada bitiren Almanya, büyük bir şok yaşamıştı. Turnuvanın ardından kamuoyunda başarısızlığın sorumlusu olarak Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil gösterilmişti. Mesut için Almanya’da ırkçı yorumlar yapılmış ve tecrübeli futbolcu da daha sonra kendisine yapılan saldırılar üzerine milli takımı bıraktığını açıklamıştı.