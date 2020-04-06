Corona salgını nedeniyle Bundesliga'nın askıya alınması Almanya'da bir çok kulübü batma noktasına getirdi. Skorer'in haberine göre; Almanya Futbol Ligleri üyelerinin video konferansında telaffuz edildiği belirtilen rakamlara göre ülkedeki 13 profesyonel futbol kulübü iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bundesliga'da 4 kulüp, ve ülkenin ikinci ligi Bundesliga 2'de 9 kulüp, maçlar tekrar başlamazsa kapılarına kilit vuracaklar.

Toplam kayıp 750 milyon euro

Bundesliga'daki bir kulübün mevcut durumda mayısa kadar ayakta kalma şansı bulunduğu, diğer üç kulübün de haziranda iflas etmek zorunda kalacağına işaret edildi. İkinci ligdeki yedi kulübün mayıs sonuna kadar, diğer ikisinin haziranda iflas açıklayacaklarına dikkat çekildi. Sezon tamamlanamazsa kulüplerin, önemli bir kısmı yayın geliri olmak üzere toplam kaybının 750 milyon euroyu bulacağı vurgulandı. Bu yüzden ülkedeki futbol kulüplerinin sezonun tamamlanması mutlaka istediklerine gönderme yapılıyor.

La Liga da zora girdi

Ekonomik anlamda ülkeleri vuran corona virüs İspanya’yı da zora sokuyor. La Liga ve diğer alt liglerde maçlar yeniden başlamazsa, zararın 1 milyar euroyu aşması bekleniyor. Bu nedenle sezonun geri kalan kısmının oynatılmasının tüm kulüpler için önemli olduğu kaydedildi.