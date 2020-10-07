Almanya - Türkiye maçı öncesi: Türk ve Alman futbolunda iz bırakmış futbol elçileri!
Almanya ve Türkiye, geçmişte bazı futbolcular sayesinde futbol anlamında birbirlerine katkı sağladı. Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Lukas Podolski, Mario Gomez, Toni Schumacher ve Jupp Derwall gibi isimlerin bulunduğu oyuncuları mercek altına aldık.
A Milli Futbol Takımımız, bu akşam saat 21.45'te deplasmanda Almanya ile tüm kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Milliler, Almanya'yı mağlup ederek moral bulmak istiyor. Öte yandan da Almanya ve Türkiye, birbirlerine futbol anlamında katkı sağlayan iki ülke konumunda. Sizler için Türk ve Alman futbolunda iz bırakmış futbol elçilerini inceledik...