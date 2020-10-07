A Milli Futbol Takımımız, bu akşam saat 21.45'te deplasmanda Almanya ile tüm kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Milliler, Almanya'yı mağlup ederek moral bulmak istiyor. Öte yandan da Almanya ve Türkiye, birbirlerine futbol anlamında katkı sağlayan iki ülke konumunda. Sizler için Türk ve Alman futbolunda iz bırakmış futbol elçilerini inceledik...