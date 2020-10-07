Joachim Löw geniş bir aday kadro çağırdı ve bazı isimleri Türkiye karşısında oynatmayacak. Uluslar A Ligi 4. Grup maçlarına 2 beraberlikle başlayan Panzerler, 8 ismi Ukrayna ve İsviçre maçlarına saklayacak. Neuer, Halstenberg, Klostermann, Süle, Goretzka, Kroos, Kimmich ve Gnabry; Türkiye'ye karşı forma giymeyecek. Soğuk algınlığı ile boğuşan Timo Werner'in durumu ise maç saati netlik kazanacak. Kalede Bernd Leno'yu, hücumda Kai Havertz ile Julian Draxler'i izleyebiliriz. Mahmoud Dahoud, Jonas Hofmann ve Florian Neuhaus ilk kez aday kadroda kendilerine yer buldu.

A Milli Takımımız'ın aday kadrosunda kaleci olarak Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Gökhan Akkan yer alıyor. Ümit Milli Takımımız'ın İngiltere sınavı düşünülerek Altay Bayındır çağrı almadı. Önceki kadrolarda yer alan Mert Hakan Yandaş, Ömer Bayram, Abdülkadir Parmak ve Deniz Türüç gibi isimler de TD Şenol Güneş tarafından tercih edilmedi. Gol yollarındaki en büyük silahımız Burak Yılmaz olacak, arkasında da Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı gibi isimlerle destek vereceğiz. Stoper rotasyonumuzda Mert Çetin dışında akıllara gelebilecek herkes çağrı aldı. Güneş'in "Merih Demiral & Çağlar Söyüncü" ile maça başlaması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım en son bundan 9 yıl önce karşı karşıya gelmiş ve Almanya sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

- A Milli Takımımız son 4 maçında gol atamadı. Son 5 maçın ise sadece 1'ini kazanabildi. (1 mağlubiyet - 3 beraberlik)

- Almanya son 7 maçını kaybetmedi, bu 7 maçın 4'ü "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Almanya Kazanır" oldu! %32'lik kesim Köln'deki maçta ev sahibinden galibiyet bekliyor... %30'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Köln'de Almanya - Türkiye maçı olunca normalde şehirde büyük bir bayram havası olurdu ama pandemi nedeniyle ne stadyum çevresinde ne statta bu coşku görülmeyecek. Sahada da coşku beklemiyorum, çünkü sıkışık takvimde iki hocanın ve futbolcuların tempoyu düşük tutmalarını bekliyorum. Almanya'da Bayern Münih ve Leipzig'te oynayan hiçbir oyuncu sahada olmayacak, Toni Kroos ve Koronavirüsü yeni atlatan İlkay Gündoğan da yok. Şenol Güneş'in de ideal 11'ni beklemiyorum. Beklentim 2,5 gol altı.