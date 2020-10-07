Almanya - Türkiye canlı izle (Almanya Türkiye canlı yayın)

Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya geliyor. A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde zorlu maçta Almanya'yı yenerek moral bulmak istiyor. Köln Stadyumu'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetiyor. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Millot.





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MAÇ BAŞLADI

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Almanya - Türkiye ilk 11'ler:

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.

Türkiye: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf , Enes

Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda?

Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Almanya - Türkiye maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak ekranlara geliyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibini haberimizde.

Almanya - Türkiye maçına kaç seyirci alındı?

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Köln Sağlık Dairesinin Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimiyle istişare ederek Türkiye ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmanın daha önce talep edilen 9 bin 200 seyirci ile oynanamayacağını bildirdiği duyuruldu.

DFB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Köln'de Almanya Milli Takımı ile Türkiye A Milli Takımı arasında oynanacak özel maç için planlanan 9 bin 200 ücretsiz biletli taraftardan sadece 300'ü tribünde yer alabilecek" ifadeleri kullanıldı.

Almanya ile 21. randevu

A Millî Takımımız, Almanya ile bugüne kadar 7'si özel 13'ü resmi müsabaka olmak üzere 20 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Almanya 14, A Millî Takıımız 3 galibiyet aldı; 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Millîler Almanya'ya karşı 13 gol kaydederken, kalesinde ise 49 gol gördü.

Türkiye 581. kez sahada

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile deplasmanda yaptığı özel maçla 581. kez sahaya çıktı. Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309’u resmi, 271’i özel 580 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 136 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 248’i deplasmanda, 252’si evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 580 karşılaşmanın 499’unu Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



