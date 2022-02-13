Almanya skeletonda tarih yazdı

Daha iki gün önce erkeklerde yapılan finalde Almanya Christopher Grotheer'la skeletondaki ilk olimpiyat şampiyonluğuna ve ilk madalyasına ulaşmış, bununla yetinmemiş 2. gelen Axel Junk'la tarihi çifte kürsü başarısı göstermişti.

Dün de aynı tarihi başarı kadınlarda yaşandı. Hannah Neis 4:07.62'lik derecesiyle Almanya'nın skeletonda altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu olmayı başardı. Daha da önemlisi Almanya kızak (4) ve skelotondaki (2) tüm disiplinlerde zirvede yer almayı başardı. Kızakta 4 disiplinde 4 altın 2 gümüş, skeletonda da 2 altın, 1 gümüş elde etti.