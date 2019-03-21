Almanya-Sırbistan maç sonucu: 1-1

Hazırlık maçında Almanya, Volkswagen Arena'da Sırbistan'ı ağırladı. Zorlu ve gergin geçen maçta kazanan çıkmadı ve ekipler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Sırbistan'ın golünü 12. dakikada Jovic kaydederken, Almanlar'ın cevabı 69'da Goretzka'dan geldi.

Maçın 90. dakikasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Leroy Sane'nin az daha ayağı kırılıyordu. Bu pozisyonun ardından faulü yapan Milan Pavkov direkt kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Adem Ljajic, Sırbistan'da 90 dakika forma giydi.