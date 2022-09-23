Fenerbahçe 'den kiralık olarak Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha, gösterdiği performanslarla adından söz ettirmeya devam ediyor.

Kicker'da yer alan habere göre Almanya Milli Takımı'na öneride bulunan Augsburg Sportif Direktörü Stefan Reuter, Mergim Berisha hakkında şu açıklamaları yaptı: "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir.

Bayern Münih'i yıktı

Kiralık olarak Augsburg'a imza atan Berisha, yeni takımına hızlı bir giriş yaptı. Bundesliga'da 3 maçta 1 gol, 1 asistle skor katkısı veren 24 yaşındaki forvet, hafta sonunda attığı golle Augsburg’a Bayern Münih karşısında tarihi bir zafer yaşattı.

Golcü futbolcu, Alman ekibinin Austria Lustenau'yu 5-2 mağlup ettiği hazırlık maçında ise adeta şov yaptı ve 90 dakikayı 4 golle tamamladı.

Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi var

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Berisha, kiralık olarak Alman ekibinde forma giyiyor. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe 'nin 2021/22 sezonu başında Salzburg'dan 5 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Mergim Berisha, hem geçen sezonki etkisiz performansı hem de sezon başı kampındaki oyunuyla teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girememiş ve forma şansı azaldığı için ayrılma kararı alarak Augsburg'a kiralık olarak transfer olmuştu.

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