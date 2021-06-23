Almanya - Macaristan maçı (CANLI)

EURO 2020 F Grubu’nda yıldızlar topluluğu Almanya ile Fenerbahçeli Attila Szalai'nin formasını giydiği Macaristan, 3. ve son grup maçında karşı karşıya geliyor. Almanya’nın bir üst tura çıkması için Macaristan’ı yenmesi ya da berabere kalması durumunda Fransa’nın, Portekiz’e yenilmemesi gerekiyor. Almanlar’a liderlik için de kazanması ve Fransa’nın diğer maçtan 3 puanla ayrılmaması şart. Macaristan’a ise ikinci sırayı alması adına hem galibiyet hem de Portekiz’in, Fransa’ya kaybetmesi lazım.

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Almanya - Macaristan maçı hangi kanalda?

Almanya ile Macaristan, Münih şehrindeki Allianz Arena’da karşı karşıya geliyor. TSİ 22.00'de başlayan ve Sergei Karasev'in yönettiği 90 dakika TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Almanya - Macaristan ilk 11'ler:

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Havertz, Kroos, Sane, Gosens, İlkay Gündoğan, Gnabry

Macaristan: Gulacsi, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nego, Botka, Nagy, Schafer, Kleinheisler, Adam Szalai, Sallai







