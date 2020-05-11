Almanya Kupası'nda yeni tarihler belli oldu. DFB Pokal olarak geçen kupada yeni yarı final ve final tarihleri açıklandı. Yarı final tarihleri olarak 9-10 Haziran ve final tarihi olarak 4 Temmuz belirlendi.

Bundesliga'da maçlar bu hafta yeniden başlayacak. Almanya Kupası yarı final aşamasında Bayern Münih ile E. Frankfurt, Saarbrücken ile B. Leverkusen eşleşmişti. Almanya Kupası finalinin 4 Temmuz’da oynanması planlanıyor

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, bugün düzenlenen yönetim kurulu toplantısında, daha önce Kovid-19 salgını sebebiyle askıya alınan Almanya Kupası, 3. Lig ve Kadınlar 1. Futbol Ligi karşılaşmalarına devam edilmesinin kararlaştırılığı, fikstürün de belirlendiği ifade edildi. Erkekler 3. Lig’in 26 Mayıs, Kadınlar 1. Futbol Ligi’nin ise 29 Mayıs’tan itibaren tekrar başlamasına karar verildiği aktarıldı. DFB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen fikstüre federal ve eyalet yönetimlerinin de onay vermesi gerekiyor.

DFB Başkanı Fritz Keller, 1. ve 2. liglerin devam etmesi için hazırlanan "hijyen tasarısı"nı Almanya Kulüpler Birliği (DFL) ile birlikte hazırladıklarını aktarırken, bundan dolayı Almanya Kupası, 3. Lig ve Kadınlar 1. Futbol Ligi’nin devam etmesi konusunda müsade alınacağından emin olduğunu belirtti.







